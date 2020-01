Fasching Dienstag Gerabronn

× Erweitern TSV Gerabronn Werbeflyer

Direkt nach dem neu gestalteten Narrenumzug geht´s in der Gerabronner Stadthalle direkt weiter.

+++NEU NEU NEU+++ +++NEU NEU NEU+++ +++NEU NEU NEU+++ +++NEU NEU NEU+++

Die Gerabronner Stadthalle öffnet bereits um 17:33 Uhr,

damit die Faschingsstimmung nach dem Umzug nicht abreist!!!!

Eintritt nur 5 €!!!

Back to the roots heißt es in Gerabronn. Dieses Jahr wird euch eine neue Hammer geile LIVE BAND aus HohenLohe Dragon Fire sooo richtig einheizen. Ich kann euch versprechen kommt und lasst euch den Abend nicht entgehen!! Nicht nur der Name dieser Party-Coverband steht für das Feuer, das die sympathischen Musiker in jeder Location entfachen. Auch Ihre innovative, energiegeladene und moderne Bühnenshow, gepaart mit einer genialen Songauswahl reißt garantiert jeden mit.

Die zahlreichen Bars sorgen dafür, dass ihr nicht bei dieser Hitze dehydriert. Also kommt vorbei und macht euch den Abend unvergesslich.