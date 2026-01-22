FASCHINGS-SCHWOOF im Intus
– Wir tanzen durch die 80er und 90er etc.
Erlebe eine mitreißende Partynacht voller musikalischer Erinnerungen und Tanzfreude.
Ob Pop, Rock, Synthie oder Neue Deutsche Welle – wir feiern die größten Hits der 80er und 90er Jahre.
DJ COOKIE (Thomas) DJ-Stuttgart sorgt für den perfekten Soundtrack und bringt euch garantiert auf die Tanzfläche.
Diese Nacht ist für alle, die Lust auf gute Musik, ausgelassene Stimmung und ein bisschen Zeitreise haben.
Info
Bürgerhaus Botnang Griegstraße 18, 70195 Stuttgart
