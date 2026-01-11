Faschings und Single Party

Am Valentinstag wird Schorndorf zum absoluten Party-Hotspot!

Feiert eine bunte Mischung aus Fasching, Musik, Flirts und guter Laune – ganz egal, ob Single, verliebt, vergeben oder einfach in Feierlaune.

Die Partyband BoomBox aus Göppingen heizt euch mit Rock- und Pop-Hits ordentlich ein. Dazwischen sorgt VfB DJ Phil Torres für beste Stimmung bis in die Nacht.

Highlights des Abends:

Kostümwettbewerb mit tollen Preisen

Single-Briefkasten zum anonymen Schreiben & Kennenlernen

Fasching & Valentinstag in einer einzigartigen Party vereint

Ob Singles, Paare oder Freundesgruppen – hier feiern alle zusammen ein unvergessliches Party-Highlight!