Faschings und Single Party

Am Valentinstag wird Schorndorf zum absoluten Party-Hotspot!
Feiert eine bunte Mischung aus Fasching, Musik, Flirts und guter Laune – ganz egal, ob Single, verliebt, vergeben oder einfach in Feierlaune.
Die Partyband BoomBox aus Göppingen heizt euch mit Rock- und Pop-Hits ordentlich ein. Dazwischen sorgt VfB DJ Phil Torres für beste Stimmung bis in die Nacht.
Highlights des Abends:
Kostümwettbewerb mit tollen Preisen
Single-Briefkasten zum anonymen Schreiben & Kennenlernen
Fasching & Valentinstag in einer einzigartigen Party vereint
Ob Singles, Paare oder Freundesgruppen – hier feiern alle zusammen ein unvergessliches Party-Highlight!