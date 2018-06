CD-Präsentation der AMIGOS

Seit nun mehr über 50 Jahren auf der Bühne, sind die Amigos mittlerweile nicht mehr aus dem internationalen Schlagergeschäft wegzudenken. Sie sorgen für grenzenlose Begeisterung im gesamten deutschsprachigen Europa und konnten bereits über 100 Goldene und Platin-Schallplatten sammeln! Diesen Sommer präsentieren sie ihr neues Album „110 Karat“ mit 14 handverlesenen Songs zum Träumen und Schmusen.

„110 Karat“ gibt dem Longplayer den viel versprechenden Namen. Modern arrangiert und produziert, beschreibt der Titel, die Liebe und das Verlangen zum Partner. Es wurde schon oft davon gesungen, doch die Amigos finden einmalig schöne Worte: „Du bist mehr als pures Gold für mich, 110 Karat.“ Der Refrain bleibt im Ohr. Disco – Fox Tänzer kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.

Am 19. Juli kommen alle Fans des Musikduos voll auf ihre Kosten, denn die Amigos präsentieren an diesem Abend ihre neue CD in der Tanzmetropole in Neustädtlein.