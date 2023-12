Ferkelball der Narrenzunft

Der alljährliche Kinderfasching der NZRM findet am Sonntag den 28. Januar in der Festhalle in Sindolsheim statt. Einlass ist um 13:33 Uhr, beginnen möchten wir um 14:11 Uhr. Der Eintritt ist für alle frei.

Vorab heißt es an diesem Tag um 13:00 Uhr für alle aktiven Mitglieder der NZRM ab zum Fototermin.

Wir haben ein buntes Programm mit Spielen und Animation für die Kinder vorbereitet und freuen uns auf viele große und kleine Besucher.

HUJA GAGGA