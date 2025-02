Faschingshighlight im Leintalzoo: Schimpansenfasching

Ein besonderes Faschingserlebnis wartet am Faschingsdienstag auf die Zoobesucher. Um 15:30 bekommen die Schimpansen Kleider, Decken, Handschuhe, Mützen, Tücher und alles, was man so zum Verkleiden nutzen könnte. Bunte Tierbeschäftigung mit spannenden Einblicken in die Verhaltensweisen der nächsten Verwandten des Menschen.

Die Frage ist nämlich, wie die Schimpansen darauf reagieren: Haben sie sich etwas über die Funktion der Kleidung bei den Menschen abgeschaut, die sie tagtäglich sehen? Ahmen sie nach, wie auch Menschen nachahmen? Oder sehen sie die Stoffe als praktisches Material, um schimpansentypische Tagesnester zu bauen, in denen sie gemütlich liegen können? Manche weibliche Schimpansen im Freiland legen sich allerlei Naturmaterialien um den Nacken - werden einige Schimpansendamen im Leintalzoo die Tücher entsprechend nutzen?

Einfach vorbeikommen und Freude haben bei der Beobachtung!