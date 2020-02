Faschingsopening im Classic Rock Cafe

× Erweitern gesellschaft möbelwagen stuttgart gesellschaft möbelwagen stuttgart

Stuttgarts erste große Faschingsparty zum Start in das heiße Finale der Faschingssaison feiert ihr 5. Partyjubiläum!

So ein Event gehört natürlich in das Herz der Landeshauptstadt - in dem Fall ins Classic Rock Café.

Das Stuttgarter Stadtprinzenpaar 2019/2020 Harun I. [Harun Aytacer] und Lena I. [Lena Laval] präsentieren als Gastgeber wieder einen narrentaugliches Line-Up voller Party-Profis. Bei lecker kühlen Spezialitäten aus Bar und Zapfhähnen des Classic Rock Café in Stuttgart, werden die Party-Profis DER Party-Graf , Katja Boccia und Schmittinger für einen Start mit Anlauf in den Endspurt der Faschingssaison 2020 sorgen.

Für vereinsgebundene Hästräger ist der Eintritt wie immer frei! Bei allen anderen närrischen Partygästen freuen wir uns über einen Ticketkauf von 5,- Euro an der Abendkasse.