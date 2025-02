Am Sonntag, den 02. März 2025, treffen sich Narren und Besucher zum 18. Faschingsumzug in Hausen an der Zaber.

Der Umzug startet um 13.29 Uhr traditionell am Parkplatz der Firma Novoferm-Riexinger. Die Strecke führt wie jedes Jahr durch die Zimmerer Straße über die Jupiterstraße hoch zur Kelterstraße bis zum Sportgelände. Für die kleinen und großen Besucher geht es dann nahtlos nach dem Umzug in der Halle beim Kinderfasching des TV Hausen weiter.