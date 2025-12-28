Großer Wimpfener Faschingsumzug

Immer am Faschingssonntag schlängelt sich der große Wimpfener Faschingsumzug von der Talstadt bis durch die Gassen der Altstadt.

Der Höhepunkt der fünften Jahreszeit in Bad Wimpfen ist der große Faschingsumzug, der traditionell am Faschingssonntag ab 14.11 Uhr durch die malerischen Gassen der Altstadt zieht. Bunt geschmückte Wagen, kreative Kostüme und mitreißende Musikgruppen verwandeln die historische Kulisse in ein Meer aus Farben und Klängen.

Dutzende befreundete Karnevalsgesellschaften, Vereine und Musiker bringen Jahr für Jahr ausgelassene Stimmung nach Wimpfen und sorgen dafür, dass kein Besucher stillstehen kann. Zahlreiche Gäste aus der ganzen Region und darüber hinaus strömen in die Altstadt, um gemeinsam zu feiern, zu lachen und den Frohsinn zu genießen.

Denn eines ist sicher:

♪♫ ...in Wimpfe isch’s schee ♪♫