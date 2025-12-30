Faschingsumzug in Stockheim

48. FASCHINGS-UMZUG
am Faschingsdienstag, den 17.02.2026 ab 13.59 Uhr ...
schlängelt sich der Gaudi-Wurm wieder durch Stockheim!
Neben guter Unterhaltung finden Sie diverse Verpflegungsstationen entlang der Wegstrecke.
Stockheim 74336 Stockheim
48. FASCHINGS-UMZUG
am Faschingsdienstag, den 17.02.2026 ab 13.59 Uhr ...
schlängelt sich der Gaudi-Wurm wieder durch Stockheim!
Neben guter Unterhaltung finden Sie diverse Verpflegungsstationen entlang der Wegstrecke.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH