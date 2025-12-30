Motto "Es lebe der Sport!" Faschingsveranstaltung mit ca. 2-stündigem Showprogramm und anschl. Barbetrieb und Tanz mit DJ Speedy-T.
Info
Schlossberghalle Grombach Zum Sportplatz 6, 74906 Bad Rappenau
Fasching
Sportverein 1920 Grombach e.V.
Schlossberghalle Grombach Zum Sportplatz 6, 74906 Bad Rappenau
Motto "Es lebe der Sport!" Faschingsveranstaltung mit ca. 2-stündigem Showprogramm und anschl. Barbetrieb und Tanz mit DJ Speedy-T.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH