Fashion – Cut and paint

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Stiftung Kunsthalle Tübingen Philosophenweg 76, 72076 Tübingen

Workshop mit der Kunstvermittlerin und Künstlerin Sandrine Séquaries-Thies.

Wir betrachten zunächst die Werke, die Katz auf der Grundlage von Modeentwürfen der US-amerikanischen Modedesignerin Claire McCardell anfertigte. Wir greifen Katz‘ Hommage an die Modeillustrationen der 1950er/60er Jahre auf und werden im Workshop auf Leinwänden Modesilhouetten mit Gouache malen und diese mit Stoffresten, Vintage Mode- und Schnittmusterillustrationen kombinieren. Materialien wie Gouache, Leinwände und Stoffreste sind in der Kunsthalle vorhanden, aber Sie können gerne Stoffe und Modeillustrationen für ihre eigene Mixed Media-Collage mitbringen. Bringen Sie bitte Kartons (Format DIN A 3) mit, damit Sie Ihr(e) Bild/Bilder transportieren können.

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Kunst & Ausstellungen
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