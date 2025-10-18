Von Frauen für Frauen - für alle, die ihren Style lieben & für den guten Zweck

Schon zum dritten Mal findet der Fashion Basar in Geislingen statt. Die RÄTSCHE verwandelt sich wieder in eine kleine Wohlfühloase für Frauen.

Organisiert von einem engagierten, ehrenamtlichen Frauentrio bietet die Veranstaltung eine breite Auswahl an gut erhaltener Secondhandkleidung, Schuhen und Accessoires. Neben den Secondhand-Schätzen gibt es auch gewerbliche Verkaufsstände die neue und handgefertigte Mode- und Dekoartikel sowie Beautyprodukte präsentieren.

Ein besonderes Highlight des Abends ist ein Workshop, bei dem die Teilnehmerinnen sich kreativ austoben können.