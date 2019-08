Fashion Exchange Pop Up Store Heilbronn

× Erweitern ©FAEX GmbH Pop Up Store in Heilbronn

Der FAEX Pop Up Store geht diesen Herbst auf große Deutschlandtour!

* * * 25 Independent Fashionlabels on Tour * * * Modebegeisterte, die auf der Suche nach Besonderem sind, werden in unserem Fashion Exchange Pop Up Store garantiert fündig! Es erwarten die Besucher Kleidungsstücke und Accessoires von rund 25 Modedesignern aus ganz Deutschland und Europa. Von femininen Kleidern bis hin zu lässiger Streetwear für Herren – der FAEX Pop Up Store hat einiges an einzigartigen Kreationen zu bieten. Dabei wird auf Slow Fashion gesetzt: nachhaltige, bewusste Mode, die im Gegensatz zur schnelllebigen Massenware steht. Hier finden individuelle und qualitätsbewusste Fashion Fans bezahlbare Designerware, die nicht von der Stange sind.

Erstmalig werden neben independent Fashion Labels auch eine kleine Auswahl der DEINE EIGENART PREMIUM Stände präsentiert.

Der Eintritt ist frei!

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 17.10.2019 ab 18 Uhr Pre-Shopping Event

Freitag, 18.10.19 von 12 bis 20 Uhr

Samstag, 19.10.19 von 11 bis 19 Uhr

