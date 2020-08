Fashion & Music

Am Samstag, den 29.08.2020 begrüßt euch die Stuttgarter Designerin Eglantina Frroku in ihrem neuen Showroom in Stuttgart West.

Zu chilligen Beats von DJane Alegra Cole könnt ihr euch in Ruhe die exklusive Sommer Kollektion 2020 ansehen und selbstverständlich auch anprobieren. Falls ihr auf Anprobieren keine Lust habt, haben wir für euch ein Stuttgarter Model gebucht die euch die Kollektion präsentieren Der passende Schmuck darf zum exklusiven Outfit natürlich nicht fehlen und kommt von der renomierten Schmuckdesignerin Maykelis Ketnath und ihrem Label Mandoro Jewelry aus Pforzheim. Den perfekten Duft für Männer und Frauen bringt die bezaubernden Nelly Schmolke mit ihrem Label Nelly´s Perfume .Für die Herren der Schöpfung gibt es einen kleinen Außenbereich mit Stehtischen, einem Welcome Drink und Snacks. Vom

01.08.2020 bis zum 31.08.2020 erhaltet ihr außerdem einen Nachlass in Höhe von 50 % auf die gesamte Sommerkollektion von Eglantina Frroku. Anmeldung nur per E Mail unter Angabe des Vor- und Nachnamens sowie Telefonnummer möglich: mail@eglantina-frroku.com Limitierte Plätze!