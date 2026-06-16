Mode trifft Magie:

Die große Abschluss-Fashion-Show

45 Jahre Modeschule Kehrer – ein Jubiläum, das Maßstäbe setzt

Wir laden dich herzlich ein, Zeuge eines außergewöhnlichen Abends zu werden:

Am 18. Juli 2026 verwandelt sich das Friedrichsbau Varieté in Stuttgart zur großen Bühne für die Abschluss-Fashion-Show der Modeschule Kehrer Design Academy – und zugleich für die festliche Feier unseres 45-jährigen Schuljubiläums.

Was dich erwartet, ist mehr als eine Modenschau: Es ist der Höhepunkt jahrelanger Leidenschaft, Kreativität und handwerklicher Meisterschaft. Unsere Absolventinnen und Absolventen präsentieren auf dem Catwalk ihre eigenen Abschlusskollektionen – Stücke, die von der ersten Skizze bis zum fertigen Kleidungsstück vollständig in ihren Händen entstanden sind.

Vor dem glamourösen Rahmen des Friedrichsbau Varieté – Stuttgarts einzigartiger Spielstätte für große Show-Momente – erwarten dich zwei Vorstellungen voller Mode, Emotion und Energie. Ein Abend, der begeistert, inspiriert und zeigt: Hier wächst die nächste Generation der deutschen Modeszene heran.

Wir würden uns sehr freuen, dich als Gast dieses besonderen Abends begrüßen zu dürfen.

Modeschule Kehrer Fashion Award – Premiere in der Jubiläumsnacht

Auch in diesem Jahr wird der Modeschule Kehrer Fashion Award verliehen – ein Preis, der außergewöhnliches Designtalent sichtbar macht und direkt mit der Praxis verbindet. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Fashion Show statt und verspricht einen der emotionalsten Momente des Abends – live auf dem Catwalk des Friedrichsbau Varieté!