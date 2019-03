Fashion X Food bei Breuninger

Der Department Store Breuninger holt zum wiederholten Mal die Stars der deutschen Kochszene nach Stuttgart für das Fashion X Food Event.

Die Abteilung Wohnen im 4. OG wird an diesem Abend in eine große Küchenparty verwandelt. In entspannter Atmosphäre lässt sich den Starköchen beim Live-Cooking über die Schulter schauen. Für die kulinarische Vielfalt sorgen Kochlegenden und Sterneköche wie Denis Feix, Tim Raue, Boris Rommel, Serkan Güzelcoban und Roland Trettl, Meta Hiltebrand und Tim Mälzer.

Ein weiteres Highlight präsentiert Chatchanun Punjasuphachok. Die Küchenchefin des 5-Sterne-Hotels „The Nai Harn“ in Phuket wird mit der Aromenvielfalt der thailändischen Küche begeistern. Verschiedene Champagner-Hersteller, regionale Winzer, Live- Musik und vieles mehr runden den kulinarischen Hochgenuss ab.