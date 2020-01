Unsere Fasnetparty am Schmotziga hat sich in den vergangenen Jahren zu eine der Kultveranstaltungen an der Hauptfasnet in Rottenburg gemausert.

Bereits zum 6ten Mal begrüßt der FC Rottenburg, nach dem Elfmeterball, zu seiner zweiten Fasnetsveranstaltung im Februar.

Music by the one and only "DJ Andy and Friends"

Einlass ab 18 Uhr und ab 18 Jahren

Erwartet werden wieder LIVE-Bands die den Abend zudem mit Stimmungsmusik aufwerten.

Bitte bei Zeit vor Ort sein, denn der Andrang wird nach Erfahrung wieder wie in den vergangenen Jahren groß sein.