Jazz-Matinee mit Lorenzo Petrocca & Friends

Lorenzo Petrocca ist mit seinem Lorenzo Petrocca Organ Trio oder mit Sternekoch Und Buchautor Vincent Klink sowie mit: „JAZZ A LA FLUTE“ das DUO mit der Flötistin Isabelle Bodenseh, in ganz Deutschland und darüber hinaus bekannt und natürlich auch in seinem Heimatland Italien sowie in vielen europäischen Ländern zu hören.

Jens Loh am Bass ist, wie sein Kollege Petrocca zur Zeit Lehrer an der Musikschule Weil der Stadt. Er spielt mit vielen internationalen Musikern zusammen und hat mit Lorenzo Petrocca, William Lecomte und Antoine Fillon 2017 das Album "Round About Italy" veröffentlich.