Nach einer sehr langen Pause heißt es für die Narren am Samstag: „jetzt geht´s los“

Es geht los: Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt in Weil der Stadt die fünfte Jahreszeit. Traditionell findet die Fasnetseröffnung auf dem Marktplatz statt. Mit dabei sind der Siebenerrat, das Ballett, die Narrenkapelle sowie die Zigeuner und Clowns der Narrenzunft AHA.

Zunftmeister Tobias Forstenhäusler und sein Siebenerrat eröffnen die neue Saison, die Narrenfahne wird gehisst und eine kleine Hexe entsteigt der Fasnetslade. Wie in den vergangenen Jahren nimmt der Siebenerrat bei der Fasnetseröffnung ein aktuelles kommunalpolitisches Thema auf die Schippe. Seien Sie gespannt!! Dieses Thema ist hochaktuell und für jeden Weil der Städter ein absolutes Muss – sich die Vorschläge und Ideen der Narrenregierung anzuhören. Für Speis und Trank sorgt in gewohnter Weise die Gruppe der Weiler Schelme unter den Arkaden des Rathauses.