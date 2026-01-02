Fasnetsumzug

Die Kornwestheimer Zünfte finanzieren den Umzug selbst. Deshalb bitten sie alle Besucherinnen und Besucher darum, den diesjährigen AKF-Pin zu erwerben und während des Umzugs sichtbar zu tragen.

Um den Verkauf zu entzerren, werden die Pins zum Preis von 3,00 EUR pro Stück bereits am Samstag, 15. Februar 2025, verkauft. Kurzentschlossene haben aber selbstverständlich auch kurz vor Beginn des Umzugs die Möglichkeit, einen Pin direkt an der Umzugsstrecke zu erwerben. Auch im Festzelt auf dem Marktplatz, wo bereits um 11:00 Uhr der Betrieb beginnt, können noch Pins erworben werden, so lange der Vorrat reicht.