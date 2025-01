fast. // 23 – 8 Uhr // Techno, Trance, House

Zur nächsten fast. begrüßen die Gastgeber Fabian Kaa und Andre Keller die Techno-Artists Pōnky aus Paris und Caliacra aus Stuttgart. Pōnky ist ein französischer DJ und Produzent, der in den letzten Jahren durch seine verspielten und groovigen Techno-Produktionen Aufmerksamkeit auf sich zog. Damit überzeugte er auch kürzlich Stuttgarts Vision Ekstase, bei denen er 2024 eine 5-Track-EP veröffentlichte. Seine Musik bedient sich der Elemente von Trance, Techno und House und schafft dadurch eine einzigartige Atmosphäre. Pōnkys Vorliebe für Gesang, Trance-ähnliche Sounds und House-inspirierte Perkussion führt zu einer besonderen Verschmelzung der Genres. Caliacra ist in Stuttgart wohl jedem ein Begriff, nachdem sie sich mit ihren Techno-Sets in der lokalen Szene einen Namen gemacht hat. Zusammen mit anderen FLINTA*-Artists gründete sie 2024 das Kollektiv ‘Basszendent’, dessen Mitglieder regelmäßig in Stuttgarter Clubs wie dem Lehmann, Sunny High, Climax und vielen mehr anzutreffen sind. Wie immer wird es unser spezielles DJ-Booth-Setup geben, um die Künstler näher an den Dancefloor zu bringen. Bei uns gilt eine Null-Toleranz-Politik. Jegliche Form von Rassismus, Sexismus und Homophobie oder ähnlichem wird nicht toleriert. Solltest du dennoch Zeuge von vorangegangenem werden, wende dich bitte umgehend an das Clubpersonal (Security, Bar, Garderobe, Kasse)!