Nach internationalen Festivalauftritten und europaweiten Erfolgen in den Airplay-Charts gehen FAST BOY auf ihre erste eigene Headliner-Tour: Am 10. Oktober präsentieren die Brüder Felix und Lucas Hain ihren Electronic Live Act in Stuttgart in der Schräglage.

Anders als bei ihren DJ-Sets präsentieren Felix und Lucas hier exklusive, eigens arrangierte Live-Versionen ihrer Songs. Drums, Keys, Gitarren und Live-Vocals verbinden elektronische Club-Energie mit der Dynamik eines Konzerts. "Für uns ist diese Tour auch ein Stück Back to the Roots. Unsere Anfänge lagen in handgemachter Musik – nicht an den Turntables", erklärt Felix. Lucas ergänzt: "Wir haben es schon immer geliebt, gemeinsam mit Instrumenten auf der Bühne zu stehen und Songs live entstehen zu lassen. Genau dieses Gefühl wollen wir mit unserer Live-Show wieder in den Mittelpunkt stellen."

FAST BOY haben sich in den vergangenen Jahren international etabliert. Als Songwriter sammelten sie schon über fünf Milliarden Streams und arbeiteten unter anderem mit Künstlern wie Tiësto, David Guetta, Robin Schulz, Topic, Ava Max und Nico Santos zusammen. Ihre Singles „Wave“ mit RAF (#1), „Million Good Reasons“ mit Robin Schulz (#2), „Where You Are“ mit Nico Santos (#2), „Born Again“ mit ClockClock (#3) und „Bad Memories“ mit MEDUZA (#4) erreichten die Top Fünf der deutschen Airplay-Charts. Parallel dazu standen sie auf großen europäischen Festivalbühnen, darunter Paro-okaville, Hurricane, Southside und Tomorrowland Winter.