Fast & Curious: Tour 2025

Der Podcast FAST & CUROUS zeigt, wie modern, frisch und mitreißend Unternehmertum sein kann. Am 12. September geben Lea-Sophie Cramer und Verena Pausder bei uns im Hegel-Saal einzigartige Live-Einblicke in Wirtschaft, Politik und persönliches Wachstum.

FAST & CURIOUS hat sich in den letzten Jahren als feste Größe für alle etabliert, die an modernen Business-Themen interessiert sind. Die live-Events dazu sind interaktiv und heben den Spirit des Podcasts auf eine völlig neue Ebene. Besucher:innen können sich auf spannende Themen rund um Karriere, Innovation und Führung freuen – alles verpackt in einer unverwechselbaren Mischung aus Expertise, Humor und Leichtigkeit. Die Gespräche und Interaktionen enthalten exklusive Einblicke und überraschende Impulse, hochkarätige Gäste aus Wirtschaft, Technologie und Kultur sorgen für spannende Diskussionen und bereichern die Events. Gleichzeitig bietet die Tour eine einmalige Gelegenheit, sich mit anderen Teilnehmenden auszutauschen und Teil der wachsenden FAST & CURIOUS-Community zu werden. "Wir gehen auf Tour, um die Energie von Fast & Curious zu den Menschen zu bringen und gemeinsam zu lernen, zu lachen und zu wachsen," erklären Lea-Sophie Cramer und Verena Pausder.