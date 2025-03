Die vom englischen Bluessänger Eddy Wilkinson 1990 gegründete Fast Eddy’s Blue Band verbindet einen dynamischen, groovigen Blues mit leichten Soul- und Funk-Elementen. Eddys prägnante, sofort wiederzuerkennende Stimme, sein mitreißender Auftritt, sein Witz und die Leidenschaft zum Blues schaffen eine einzigartige Atmosphäre und intensive Klangdichte.

Zu seinem schon sehr prägnanten Stil kommen durch mehrjährige, wiederholte Aufenthalte in Nordamerika und Australien immer neue Inspirationen hinzu, die – zurück in Europa – die selbst geschriebenen Stücke wie auch die Coverversionen bekannter Songs nachhaltig prägen und beeinflussen. Diese Eigenständigkeit und Vielfalt machen ein Konzert mit ihm und seiner Band zu einem unvergleichlichen und unvergesslichen Erlebnis. Die Band hat auf vielen großartigen Blues & Jazz Festivals in Europa gespielt, darunter das Montreux Jazz Festival. Unter anderem hat die Band Supports für Louisiana Red, Ten Years After, Walter Trout, Bernard Allison, Peter Green, Popa Chubby gespielt.

Besetzung:

Eddy Wilkinson - Gesang, Akustische Gitarre, Harmonica

Jürgen Wursche - E-Gitarre

Uwe Jesdinsky - Bass

Jörg Schäfer - Schlagzeug