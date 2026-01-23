Fast Eddy's Blue Band wurde 1990 von dem in London geborenen Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson ”The Voice from London” gegründet.

Ihr unverwechselbarer Stil wird geprägt von mitreißendem, dynamischen Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk. Getragen von Eddys unverwechselbarer und ausdrucksstarker Stimme – Blues, der aus der Seele kommt – und seinem Bühnenauftritt ist jede Show ein Feuerwerk aus Humor, Leidenschaft und musikalischer Power.

Jede Show der Band ist unnachahmlich, stimmungsvoll, mitreißend, erfrischend und lässt nur einen Wunsch offen: wann kommt der nächste Auftritt! In diesem Sinne, “Keep on Loving and Bluesing”.