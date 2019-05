× Erweitern Fast Eddy

Im Rathaushof, Bietigheim-Bissingen.

Fast Eddy's Blue Band wurde 1990 von dem in London geborenen Bluesrock-Sänger Eddy Wilkinson gegründet. Ihr unverwechselbarer Stil wird geprägt von mitreißendem, dynamischem Blues und Rock mit leichten Elementen aus Soul und Funk. Getragen von Eddys unverwechselbarer und ausdrucksstarker Stimme - Blues, der aus der Seele kommt - und seinem Bühnenauftritt, ist jede Show ein Feuerwerk aus Humor, Leidenschaft und musikalischer Power. Eddys eigene Songs spiegeln Einflüsse aus seinen Lebensstationen in den USA, Sydney/Australien und nicht zuletzt seinen unzähligen Touren in Deutschland, Schweiz und Frankreich wider.