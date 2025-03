fast. w/DJ Unholy, Fabian Kaa, JANADONNA, Kaater

Zur nächsten fast. begrüßen die Gastgeber Fabian Kaa und Andre Keller den live Techno-Künstler Kaater aus Berlin und Janadonna aus Stuttgart. Kaater steht für energiegeladenen Groove-Techno mit hypnotischem Charakter. Der Wahlberliner legt in seiner Heimat in Clubs wie dem Amt, dem Void sowie dem Club Ava auf und spielt damit in den renommierten Underground Locations der Stadt. Sein Live-Set verspricht dynamische Energie, die den Dancefloor in Bewegung hält. Für unsere Veranstaltung bringt Kater sein einzigartiges Live-Erlebnis zum ersten Mal nach Stuttgart. Ein Debüt, das man nicht verpassen sollte! Nachdem Janadonna bei der fast. im letzten Jahr ein starkes Fast House & Techno Set geliefert hat, freuen wir uns, ihn auch dieses Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen.