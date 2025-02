Fasten – Basenfasten – Intervallfasten – Scheinfasten, ja was denn nun?

Wie jedes Frühjahr möchten sich viele von den „Weihnachtspfunden“ befreien und denken über eine Kur nach, wie sie die am besten wieder loswerden. An diesem Abend stellt die Referentin die verschiedenen Fastenformen vor und erläutert Vor- und Nachteile der einzelnen Möglichkeiten, da nicht jede Fastenform für jeden geeignet ist. Vor allem stellen sich viele immer die Frage: Kann ich während des Fastens arbeiten, bin ich leistungsfähig, was macht mein Kreislauf und vieles mehr. Und vor allem: Wie kann ich auch die Familie mit einbeziehen? Auch auf das Fastenbrechen wird ausführlich eingegangen, da das genauso wichtig ist wie das Fasten selbst.