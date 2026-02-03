Was passiert beim Fasten wirklich in unserem Körper?

In diesem spannenden Vortrag beleuchten Prof. Dr. Thomas Haak und Dr. Anne Cathrine Scherer-Quenzer, welche Effekte des Fastens wissenschaftlich belegt sind, welche Erkrankungen nachweislich davon profitieren und wo Mythen enden. Erfahren Sie, wie sich Fasten auf Entzündungen, Darmgesundheit und den Stoffwechsel auswirkt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung des Fastens bei Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ II.

Der Vortrag „Fasten – Mythos oder Medizin?“ findet in der Reihe „Arzt im Gespräch“ statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Veranstaltungsbeginn: 19:30 Uhr