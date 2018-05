Dino Fabrizzi ist der typische Italiener: quirlig, charmant, red- und leutselig. Kein Wunder, dass er als Verkäufer von Luxuslimousinen im südfranzösischen Nizza großen Erfolg hat und bei Kollegen wie Freunden beliebt ist. Bald soll er zum Leiter des schnieken Maserati-Autohauses befördert werden. Was niemand ahnt, selbst Dinos Freundin nicht: Tatsächlich heißt der Vorzeigeitaliener nicht Dino, sondern Mourad und stammt aus einer algerischen Einwandererfamilie, die in Marseille lebt. Weil er fürchtete, als „Araber“ ständig mit Vorurteilen und Benachteiligungen konfrontiert zu sein, hatte er sich kurzerhand eine italienische Identität zugelegt, mit schickem Anzug, ein paar Brocken Italienisch und einer erfundenen Familie in Rom. Da er ohnehin kein strenger Moslem war, gab es auch mit der Religion keine Probleme. Jetzt allerdings wird er von seinem Vater nach einem Herzinfarkt ans Krankenbett gerufen. Als er bittet, Mourad möge an seiner Stelle den Ramadan begehen, beginnt die Fassade des Hochstaplers zu bröckeln.„Fasten auf Italienisch“ ist eine ebenso charmante wie leichtverdauliche Komödie zum Thema Integration, die mit treffsicheren Dialogen und sympathischen Charakteren aberwitzige Situationen am Fließband produziert.