Fastenwandern – ein Impuls für Körper Geist und Seele mit Kneipp.

Die Wirkungsgrundlagen und Perspektiven beim Fastenwandern werden in diesem Vortrag effektiv auf unser heutiges, modernes Leben aufgezeigt.

Fasten - eine sehr alte natürliche Entgiftungsmethode, die mehr denn je in unserem Lebensstil eingebaut werden sollte. Hier werden die Elemente der Kneipplehre integriert. Kräuter sowie Wasseranwendungen und Wickel sind ebenfalls Bestandteile einer jeden Fastenkur. Es lassen sich relativ schnell Ergebnisse ausmachen. Die Kombination aus Sauerstoffzufuhr und gleichzeitiger Bewegung wirkt sich entgiftend auf den Körper aus. Zu den reinigenden Effekten gehören ebenso die Bad Mergentheimer Heilquellen, die traditionell zur Darmreinigung bei Kuren eingesetzt werden können und auch hier dem Fastenden bei der Ausleitung behilflich sein können. Durch das Fastenwandern in der Natur werden die geistigen und seelischen Aspekte mit eingebunden. Ganz nach den Prinzipien des Wasserdoktors Pfarrer Sebastian Kneipp. Ein Reset-Knopf, den man selber drücken kann, um in vielerlei Hinsicht wieder ins Gleichgewicht zu kommen.

Der Vortrag „Fasten-Wandern und Kneipp“ findet in Kooperation mit dem Kneipp-Verein Bad Mergentheim e.V. statt und wird vom Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert.

Nähere Informationen erhalten Sie im GästeService im Haus des Gastes im Kurpark, unter +49 7931 965 -0 oder auf gesundheitsberatung@kur-badmergentheim.de