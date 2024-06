Faszination Island - Fotoausstellung

FASZINATION ISLAND - zwischen Wasserfällen und Polarlichtern. Fotos von Jens Hackmann.

„Wenn man bei Nacht und Nebel jemandem in und um Bad Mergentheim mit einer Kamera in der Hand begegnet, dann ist es wahrscheinlich Jens Hackmann“. So eröffnete Bürgermeisterstellvertreter Klaus-Dieter Brunotte einmal eine Fotoausstellung des Bad Mergentheimer Fotografen Jens Hackmann.

Doch nicht nur in Bad Mergentheim sucht der 45-Jährige seine Motive. So konnte Hackmann bei seiner Ausstellung „Namibia – Land und Sterne“ im Jahre 2015 mehrere Tausend Besucher verzeichnen und diese mit eindrucksvollen Aufnahmen verzaubern. Nun will Hackmann die Besucher auf eine Rundreise durch Island, dem Land des Feuers und des Eises, entführen. Die besten fotografischen Eindrücke aus fünf Reisen auf die größte Vulkaninsel der Erde sollen die Schönheit von Vulkanen, Geysiren, Gletschern und Polarlichtern zeigen. Nicht nur entlang der rings um Island führenden Ringstraße, auch abseits der touristischen Pfade… Island ist eines der facettenreichsten Länder der Erde und bietet keinen Kilometer Langeweile. Jens Hackmann möchte Sie mit seiner Ausstellung „Faszination Island – Abenteuer auf 66 Grad Nord“ dorthin mitnehmen!

Öffnungszeiten:

Täglich 10:30 - 17:00 Uhr, mittwochs geschlossen