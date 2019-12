Faszination Kerze und Ihre Entstehung

Ein eigenartiger Zauber geht vom Licht der Kerze aus. Weg von der Hetze des Alltags umgibt es uns mit einer Aura heiterer Gelassenheit. Schon das Entstehen einer Kerze, ihr stetes Eintauchen in warmes, flüssiges, duftendes Bienenwachs, weckt Gefühle der Besinnlichkeit und des Glücks. Eine so geschaffene Kerze kann nur in Ruhe entstehen. Zum Abschluss der Weihnachtszeit lädt die Imkerfamilie Ott ganz herzlich zum Kerzenziehen in lockerer Runde ein.

Für Teilnehmer ab 6 Jahren.

Bitte denken Sie an warme Kleidung und Schuhe!