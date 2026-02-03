Faszination Naturfotografie!

Vortrag mit Hannes Bonzheim in Kooperation mit BUND Salach-Ottenbach und BUND Eislingen

In diesem Vortrag möchte Hannes Bonzheim Sie an seinen schönsten Geschichten und wunderbaren Erlebnissen der letzten Jahre mit der Naturfotografie teilhaben lassen und Sie mitnehmen auf eine kleine Reise durch die heimische Artenvielfalt. Von Kleinvögeln, über Eulen und Greifvögel bis hin zu versteckten Wundern unmittelbar vor der Haustür. Hannes Bonzheim, ist 21 Jahre alt und kommt vom Kaiserstuhl, ist Buchautor, ICARUS-Botschafter und Young Scientist am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie und war Volunteer auf den Galapagos Inseln. Er arbeitet selbstständig als aktiver Vogelberinger der Vogelwarte Radolfzell, ist ehrenamtlich für das Naturzentrum Kaiserstuhl aktiv, Hobby-Ornithologe, Naturschützer und Naturfotograf. Im Oktober 2024 hat er ein Forstingenieurwesen-Studium begonnen.