Faszination Porzellan

Erst am Beginn des 18. Jahrhunderts kam man in Europa dem Geheimnis der Porzellanherstellung auf die Spur. Die großen europäischen Manufakturen erblühten und Porzellanmaler wurden zu begehrten Spezialisten für graziöse Bildminiaturen. Der letzte Maler, der in der Ludwigsburger Manufaktur tätig war, bietet ungewöhnliche Insiderblicke auf die Meisterwerke aus Ludwigsburg.