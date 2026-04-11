Faszination Sherlock Holmes

Die Stadtbibliothek lädt alle Literatur- und Krimibegeisterten zu einem besonderen Abend rund um den berühmtesten Detektiv der Literaturgeschichte ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Lesung aus Peter Jackobs neuem Sherlock-Holmes-Pastiche „Der Fall der Fälle. Sherlock Holmes – The Late Cases“. Mit ausgewählten Passagen lässt der Autor die Faszination des Meisterdetektivs und seiner Ermittlungen wieder lebendig werden.

Ergänzt wird die Lesung durch die fachkundigen Einblicke von Peter Metzdorf. Der ehemalige Kriminalhauptkommissar beleuchtet die Polizeiarbeit im viktorianischen Zeitalter und zieht interessante Vergleiche zur modernen Kriminalistik. Dabei erhalten die Besucherinnen und Besucher spannende Hintergrundinformationen über historische und heutige Ermittlungsmethoden.