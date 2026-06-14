Faszination Sonnenfinsternis 2026 – Ein himmlisches Schauspiel erleben

Am 12. August 2026 erwartet uns ein außergewöhnliches astronomisches Ereignis: eine partielle Sonnenfinsternis, die in Mitteleuropa gut sichtbar sein wird – ein faszinierendes Naturschauspiel, das man nicht verpassen sollte!

In diesem Vortrag erfahren Sie, was bei einer Sonnenfinsternis tatsächlich passiert, warum sie nur selten zu beobachten ist und welche historischen und kulturellen Bedeutungen solche Ereignisse hatten. Mit anschaulichen Bildern, Simulationen und praktischen Tipps erklärt der Referent, wie und wo Sie die Finsternis sicher beobachten können – mit oder ohne spezielle Ausrüstung.