Faszination Stimme und Sprechen

In der Vortragsreihe „Natur und Gesundheit“, die das Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness organisiert, informiert am Dienstag, 10. September 2019 um 19:30 Uhr im Kleinen Kursaal Cornelia-B. Brown-Boecker über den Einfluss der Stimme auf Gesundheit und Wohlbefinden.

Die Stimme ist unser tägliches Werkzeug! Mit ihr erzeugen wir einen bleibenden Eindruck. Jede Stimme ist einzigartig und sozusagen die persönliche, akustische Visitenkarte. Der wichtigste Kommunikationsträger ist die Stimme. Sie wirkt noch vor unserem Äußeren und dem Inhalt des Gesagten. Sie ist es, die unsere Botschaft transportiert.

„Ein müheloses, klangvolles Sprechen mit einer klaren Aussprache hebt unser Selbstwertgefühl. Darüber hinaus lockert sich der Körper, wenn er bei der Sprechatmung eine extra Portion Sauerstoff bekommt und sich die Stimmschwingung positiv auf das Gewebe auswirkt“, erläutert die Logopädin und Inhaberin der Logopädenpraxis am Frauenberg. Erleben Sie an diesem Abend die Macht Ihrer Stimme in Theorie und Praxis. Cornelia-B. Brown-Boecker steht mit ihrer über 35-jährigen Berufserfahrung im Anschluss an den Vortrag für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.