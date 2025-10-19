Faszination Wagner

Was der Wiener Musikschriftsteller Eduard Hanslick 1911 über Richard Wagner schreibt, schildert die (nicht ganz unproblematische) Persönlichkeit dieses Komponisten, die wir nicht mehr erleben können.

Aber von der „hypnotisierenden Gewalt“ seiner Musik lassen wir uns auch im 21. Jahrhundert noch hinreißen und erliegen nur allzu gern seiner Faszination. Dass aber Wagners „unbegreiflicher Zauber“ nicht völlig aus dem Nichts kam, zeigt unser Opernabend, in dem auch die Anregungen benannt und präsentiert werden: Von Webers „Euryanthe“ führt ein direkter Weg zum „Lohengrin“, und ein Vergleich zwischen Berlioz’ „Faust“-Oper und Wagners „Faust“-Ouvertüre wird sich als außerordentlich aufschlussreich erweisen. Wenig bekannt ist Wagners Begeisterung für Vincenzo Bellini, aber eine Nummer aus dessen „I Capuleti e i Montecchi“ wird zeigen, wie tief der italienische Belcanto- omponist die Ästhetik des deutschen Musikdramatikers beeinfluss

Das Konzert findet in Kooperation mit dem auf fünf Jahre angelegten Projekt "RIWA 26" statt, das Prof. Dr. Stephan Mösch an der Hochschule für Musik Karlsruhe initiiert hat (2021- 2026). Anlass ist das 150-jährige Bestehen der Bayreuther Festspiele. Doch geht es bei dem Projekt, das sich an der Schnittstelle von künstlerischer und wissenschaftlicher Forschung bewegt, nicht darum, Wagner zu bedienen. Er wird vielmehr zum Anlass genommen, um Fragen zu stellen – Wagner nicht als Denkmal, sondern als Denkanstoß. Bei diesem Konzert singen Professorinnen und Professoren gemeinsam mit herausragenden Studierenden der HfM Karlsruhe und sorgen für ein faszinierendes, klangprächtiges und hochinteressantes Ereignis – mehr als ein Hauch von Bayreuth in Heilbronn!