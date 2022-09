FASZINATION WILDE SCHWÄBISCHE ALB

Der aus Funk und Fernsehen bekannte Naturfotograf Armin Dieter zeigt in dieser neuen Multivisionsschau neben Landschaften und Impressionen auch beeindruckende Fotos und Videosequenzen der Tier- und Pflanzenwelt vor unserer Haustüre. Gehen Sie frühmorgens mit ihm auf die Pirsch zu Rehwild und Wildschweinen. Beobachten Sie Waschbären bei der Nahrungssuche, Dachse und Füchse an ihrem Bau oder was sich so alles an einem Tümpel abspielt. Dies sind nur einige Erlebnisse, die Sie in freier Wildbahn erwarten. Oder kennen Sie den Schmetterlingshaft? Einblicke bei Familie Turmfalke, Eisvogel & Co. werden Sie faszinieren. Ebenso beeindruckend und faszinierend ist auch unsere heimische Orchideenwelt und die sie umgebende Landschaft.

Lassen Sie sich durch teils unglaublich nahe Ansichten von unserer Natur faszinieren und erleben Sie einen unvergessenen Ausflug in Wald und Flur.