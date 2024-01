Faszination Wolkenkratzer

The Shard in London ist mit 310 Metern Höhe das höchste Hochhaus Westeuropas. Seine Fassade, die aus übereinandergelegten Scherben zu bestehen scheint, gab ihm seinen Namen. - Die EZB in Frankfurt ist weit entfernt von einem klassischen Bankgebäude:

schräge Flächen und Diagonalen dominieren, assymetrische Innenräume weiten den Blick. The Missing Matrix (Boutique Monaco) in Seoul: Nicht nur ein Wolkenkratzer mit einem ungewöhnlichen Design, sondern auch ein neues Modell für das Leben in einem Hochhaus.

Deutschland 2012 - 2018 | R+B: Joachim Haupt, Sabine Pollmeier