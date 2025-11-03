Fat Cat Swing

Lindy Hop und Blues in Schwäbisch Hall.

Ob allein, zu zweit oder in der Gruppe, die Swingtänze Lindy Hop und Blues laden in jeder Konstellation dazu ein, der eigenen Lebensfreude Ausdruck zu verleihen! Zu swingigen Rhythmen kannst du mit uns diese beiden Swingtänze entdecken. In offener Atmosphäre tanzen wir uns durch Swing-Musik im Stil der 20er und 30er.

Du bist herzlich eingeladen, mit uns in die Welt des Swing einzutauchen. Wir tanzen regelmäßig Montag abends im Club Alpha. Du brauchst keine besonderen Vorkenntnisse und auch keinen Tanzpartner. Wir freuen uns auf jede Tanzbegeisterte und jeden Tanzbegeisterten!