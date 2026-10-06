Fata Morgana – places for peace

Eine Reise in die poetische Welt von Mahmud Darwisch.

Mahmud Darwisch, einer der populärsten arabischen Lyriker und der bedeutendste palästinensische Poet der Gegenwart, versteht es in seinen Gedichten, ein ungeschminktes Bild seines Volkes zu präsentieren.

Mahmud Darwischs Gedichte sprechen von starken Emotionen, von gemeinsamen und trennenden Elementen, von Misstrauen und Angst, Hoffnung und Glück.

Jedes Gedicht erscheint vordergründig wie ein Traum und doch voller Realität. Immer stärker begibt man sich auf eine Gratwanderung entlang dem Abgrund; tiefe Zerrissenheit wird spürbar und die Frage aus einem der Gedichte "Wo verließ ich mein Gesicht?" setzt sich in den Gedanken fest.

Die Inszenierung „Fata Morgana“ ist eine Komposition aus Figuren, Texten und Musik und lädt ein zu einer poetischen Reise. Die Vorstellung wird dreisprachig gespielt, Deutsch, Französisch und Arabisch.