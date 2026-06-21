FATALITY pres. KLOUD + BEN TECHY

Kloud bewegt sich stilistisch deutlich näher an der aktuellen Hard-Dance- und Neo-Rave-Welle als am klassischen Industrial-Techno. Seine Produktionen arbeiten mit extrem schnellen Build-Ups, verzerrten Vocals, melodischen Trance-Flächen und Drops, die bewusst auf maximale Dynamik ausgelegt sind. Gerade auf Social Media haben sich viele seiner Tracks und Edits in den letzten Jahren stark verbreitet, wodurch sich Kloud inzwischen europaweit eine große Reichweite aufgebaut hat. Auch optisch setzt das Projekt stark auf dystopische Cyberpunk-Ästhetik und futuristische Visuals, die seinen Sound konsequent begleiten.

Ben Techy gehört aktuell zu den sichtbarsten deutschen Artists innerhalb der neuen Hard-Techno-Generation. Sein Sound verbindet moderne Hard-Techno-Strukturen mit Hard Trance, Festival-Rave und stark überzeichneten Vocal-Momenten. Statt klassischem, monotonem Loop-Techno stehen bei ihm schnelle Spannungswechsel, große Breakdowns und maximale Energie im Vordergrund. Durch seine starke Präsenz auf TikTok und Instagram hat sich Ben Techy in kurzer Zeit weit über die deutsche Clubszene hinaus etabliert und spielt mittlerweile regelmäßig auf internationalen Events und Festivals.

Support kommt von Luca und R3ckles. Luca setzt eher auf schnellen, groovebasierten Hard-Techno mit modernen Trance-Elementen, während R3ckles stärker düstere Industrial-Strukturen und härtere Peak-Time-Sounds fährt. Dadurch entsteht ein Line-up, das verschiedene aktuelle Strömungen innerhalb des modernen Hard-Techno-Kosmos zusammenführt.