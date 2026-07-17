FATALITY w/ DEXPHASE

Dexphase gehört zu den prägenden Köpfen der aktuellen Hard-Techno-Bewegung aus Spanien. Hinter dem Projekt steht Dani Novoa aus Madrid, Gründer und Resident der weltweit erfolgreichen Plattform Blackworks, die sich in den vergangenen Jahren von einer lokalen Eventreihe zu einer der bekanntesten Marken der internationalen Hard-Techno-Szene entwickelt hat. Als DJ und Produzent bewegt sich Dexphase zwischen Hard Techno, Industrial und Rave-Sounds und spielte bereits auf Festivals und in Clubs wie Aquasella, Monegros, Florida 135 oder Boiler Room Madrid. Seine Produktionen und Sets haben ihn längst über die spanischen Grenzen hinaus auf Bühnen in ganz Europa sowie Südamerika geführt.

Unterstützt wird der Abend von Hermann Hesse, der seit vielen Jahren zum festen Bestandteil des Proton gehört und die Entwicklung des Clubs über zahlreiche Veranstaltungen hinweg begleitet hat. Mit seinem Gespür für den richtigen Moment sorgt er regelmäßig für den passenden Rahmen zwischen Opening, Peak Time und Closing.

Komplettiert wird das Line-up von R3ckles, der mit seinem modernen Hard-Techno-Sound bereits auf verschiedenen Floors der Region überzeugt hat und den Abend passend ergänzt.