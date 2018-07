Das ist geballte Funk-Power: Laut aber liebevoll, berauschend brachial.

Seit Erscheinen ihres Debütalbums "Champagne Rush" im November 2016 auf Organge Goose Records jagt bei den acht charmanten Herren um Frontmann Kenny Joyner ein Highlight das nächste. Sie geben ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland (u. a. BIX in Stuttgart, ZMF in Freiburg). Sie begeistern auf den größten Bühnen als Support-Band für Soul-Legenden (Chaka Khan), Pop Ikonen (Anastacia) und Jazz-Virtuosen (Jamie Cullum).

Und schließlich spielen sie eine eigene Headliner-Show im Rahmen des legendären Montreux Jazz Festival - der Ritterschlag!

Soeben is das Video-EP "The BMS Live Sessions" erschienen. Am 30. März 2018 veröffentlichte die Band ihre erste komplete Live-Platte auf Vinyl, aufgezeichnet - natürlich - in Montreux. Im Herbst wird das zweite Studioalbum produziert. Der Erstling "Champagne Rush" hält den Powerfunk - Sound von FATCATs Live-Performance in seiner Essenz fest: "On-the-one, auf die Zwölf!" In Kollaboration mit dem Stuttgarter Produzenten Tommy W. (u. a. Freundeskreis, Joy Denalane, Afrob) ist in 13 Songs ein stolzes Stück Musikgeschichte entstanden, das dem internationalen Vergleich sowohl musikalisch als auch soundtechnisch gewachsen ist. Derbse Funk-Grooves, eine gute Portion Disco-Vibes, dazu `ne Backpfeife und natürlich Sweet Sexy Kenny's Love Sauce in rauen Mengen!

Auf der Bühne ist FATCAT eine Macht: In über 250 nationalen und internationalen Gastspielen haben die Ausnahmemusiker bewiesen, dass sie stets ein Garant für Konzerte allererster Güte sind. Ihre Live-Performances reißen mit, auf höchstem musikalischen Niveau wird monumental abgefeiert.

Damit hinterlassen sie auf beeindruckende Art überall ihre Duftmarke, zahlreiche Glücksmomente prägen sich einem jeden Konzertbesucher auf lange Zeit ein!