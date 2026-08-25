2026 wird ein FATCAT-Jahr – und die FOREVER Tour der ultimative Beweis. FATCAT kommen mit einer Show zurück, die weniger Konzert und mehr Vollgas-Experience ist: funky, laut, emotional und absolut tanzbar. FOREVER steht für Nächte, die brennen – und für Musik, die man noch Wochen später spürt. Mit neuen Tracks, Fan-Favorites und jeder Menge frischer Energie liefern die acht Musiker ein Update ihres Sounds: dicker Groove, glänzende Disco-Vibes, fette Bläsersätze und Beats, die garantiert keinen stillstehen lassen. Und natürlich: Kenyatta Joyners Stimme – warm, kraftvoll, unverwechselbar.

Die Band hat über 500 Shows in ganz Europa gespielt, die Bühnen mit Acts wie Chaka Khan, Raye, Jacob Collier, Jamie Cullum, Anastacia oder LaBrassBanda geteilt – und beim Montreux Jazz Festival ein Live-Album aufgenommen. Wer FATCAT live erlebt, weiß: Das ist kein Abend wie jeder andere. Das ist eine Feier. Ein Energieflash. Seit 2013 fast unverändert, ist die Band gereift und gleichzeitig so hungrig wie am ersten Tag: funky, authentisch, charmant – und immer bereit, die nächste Stage zu sprengen.

FOREVER 2026 ist eine Einladung an alle, die Musik nicht nur hören, sondern leben. Wer kommt, versteht sofort: A night for you, for us, forever.

Besetzung: Kenny Joyner (voc); Jakob Monninger (git); Fabian Gyarmati-Buchmüller (b); Ferdinand Klamt (keys); Damien Stath (dr); Malte Breuhaus (tsax); Paul Hofer-Bottomley (asax); Stefan Erschig (pos)