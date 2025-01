Erlebt mit Jack Art (Gesang & Gitarre) und seinem Sohn Pablo Jacquart (Klavier, Mundharmonika & Hintergrundgesang) Bruce Springsteens großes Werk in einer virtuosen Show.

Das in Paris ansässige Duo spielt in kraftvoller stimmlicher Harmonie die größten Hits des "Boss": Hungry Heart, The River, Born to Run, Dancing in the Dark...

Einlass & Bewirtung ab 18 Uhr, Beginn 19 Uhr.

Reservierung WHATSAPP 0176 62382962