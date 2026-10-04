Ein Kabarettabend, der den Nerv unserer Zeit trifft!

Die digitale Revolution ist in vollem Gange – doch wohin führt sie uns? In seinem brandneuen Programm „KI – Kritische Intelligenz“ nimmt Fatih Çevikkollu die Herausforderungen der digitalen Welt ins Visier: Fake-News, Social Media, die Omnipräsenz von Algorithmen und die schleichende Veränderung unserer Gesellschaft.

Mit messerscharfem Humor und schonungsloser Analyse blickt Fatih auf die Grenzen von künstlicher Intelligenz und fragt: Wo bleibt der Mensch in dieser digitalen Dauerschleife? Zwischen Likes und Followern, Deepfakes und digitalem Dauerrauschen deckt er die Absurditäten unserer hypervernetzten Welt auf – immer kritisch, immer humorvoll, immer nah am Puls der Zeit.

„KI – Kritische Intelligenz“ ist mehr als ein Kabarettabend. Es ist ein Denkabenteuer, ein Plädoyer für gesunden Menschenverstand und ein Weckruf für mehr Eigenverantwortung in einer Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Fiktion zunehmend verschwimmen.

Fatih Çevikkollu – klug, kritisch, charmant und provokant – zeigt uns, wie wir mit Humor und Haltung durch den digitalen Dschungel navigieren können. Lachen Sie, denken Sie, diskutieren Sie – und stellen Sie sich gemeinsam mit ihm den großen Fragen unserer Zeit!

Dieser Text wurde von einem Menschen geschrieben.

Fatih Çevikkollu live mit seinem neuen Programm – ein Abend, den Sie nicht verpassen dürfen!